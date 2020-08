0 Facebook Rissa in Campania, litigano per il distanziamento in spiaggia: insulti e schiaffi tra donne Cronaca 13 Agosto 2020 14:12 Di redazione 1'

Una feroce discussione diventata lite e ben presto trasformatasi in rissa. È accaduto in Campania sul Litorale Domizio. Nello specifico su una spiaggia di Castel Volturno in provincia di Caserta. Protagonista due donne.

Come riportato da Teleclub e documentato da un video girato da una delle persone presenti, le due donne hanno iniziato a discutere animatamente per il corretto distanziamento da avere in spiaggia. Poi il tutto è degenerato.

Insulti, minacce e infine gli schiaffi. A sedare la lite e dividere le donne ci ha pensato un uomo.