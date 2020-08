0 Facebook Dopo Carlos, parla Nina Moric e rivela: “E’ pura finzione, abbiamo smesso di fingere” Spettacolo 14 Agosto 2020 17:50 Di redazione 1'

Dopo l’intervista di Carlos Carona, che ha confessato di aver sofferto di “seri problemi psicologici” e l’intervento del papà sul settimanale Chi, parla anche Nina Moric.

Nina Moric parla di Corona e del figlio

Lei e Fabrizio sembravano aver ritrovato una bella armonia, sui social più volte sono apparsi al fianco del figlio, ma l’ex modella croata ha rivelato che si tratterebbe solo di finzione: “Penso a Carlos, solo a lui, il resto è pura finzione. Finalmente abbiamo smesso di fingere. Ecco perché sotto il mio ultimo post ho scritto “il silenzio fa più paura”. Se potessi parlare scoperchierei un vaso di Pandora”

Su Corona, invece, ha le idee ben chiare: “Alla fine gli voglio bene però soffre del delirio di onnipotenza. Ma lui non sa nemmeno se stesso, ecco perché non riesce ad amare nessuno. Purtroppo mi dispiace tantissimo alla fine è un uomo solo. Spero che Carlos non rimarrà deluso“. Lo sfogo della Moric ha spiazzato non poco, ora bisognerà attendere la risposta dell’ex re dei paparazzi, staremo a vedere.