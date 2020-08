0 Facebook Incidente mortale a Napoli, schianto moto-scooter: uomo perde la vita Cronaca 13 Agosto 2020 13:57 Di redazione 1'

Un uomo di 66 anni ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto intorno alla mezzanotte di ieri a Napoli. L’impatto nel quartiere di San Pietro a Patierno tra uno scooter guidato dalla vittima e una moto condotta da un ragazzo di 22 anni.

Il 66enne e’ stato portato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Gli agenti dell’unita’ infortunistica stradale della polizia locale di Napoli sono intervenuti in via Paternum, all’incrocio con via Rubeo, per i rilievi del caso e per il sequestro dei veicoli coinvolti.

Per il conducente della moto sono stati richiesti gli accertamenti alcolemici e tossicologici. È stato rilevato poi che la vittima viaggiava senza patente e senza assicurazione. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.