"Porta il caffè", usura contro ristoratori e imprenditori: in manette 'o Mostro e sua moglie

Due arresti per vicende di usura nel Napoletano. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito, tra Pompei e Castellammare di Stabia, una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Napoli, su richiesta e coordinamento della nei confronti di indagati per usura, estorsione e lesioni personali aggravati dal metodo mafioso.

L’indagine nasce dalla scoperta di alcune operazioni finanziarie anomale e poi da denunce presentate da un nucleo familiare di imprenditori stabiesi nel settore del turismo e della ristorazione, incapaci di far fronte agli alti tassi di interesse praticati dalla coppia, Nicola Esposito e la moglie Annunziata Cafiero, dopo il lockdown.

Intercettazioni telefoniche, ambientali, escussioni testimoniali e l’esame dei sistemi di videosorveglianza comunali e privati, hanno permesso di ricostruire che dal 2011 Esposito, noto come ‘o mostr, che ha avuto un ruolo di vertice nel clan Cesarano, detenuto al 41 bis, avrebbe prestato all’imprenditore circa 550.000 euro in contanti, chiedendo il pagamento di interessi annui pari al 120% del capitale concesso.

Dopo il suo arresto, avvenuto nel 2014, la riscossione delle rate mensili e’ stata effettuata e garantita da sua moglie, che si e’ avvalsa anche della collaborazione di un familiare, attualmente irreperibile e pure lui destinatario di una misura cautelare in carcere.

In particolare, Esposito e la moglie avevano costretto le vittime al pagamento mensile degli interessi (5.500 euro) fino a quando queste non fossero state in grado di restituire in un’unica tranche l’intero ammontare del prestito elargito.

Le vittime, esasperate dalle continue pressioni ed intimidazioni nonche’ da imprecazioni minacciose, avevano tentato in tutti i modi di poter sfuggire ed evitare gli incontri con i propri vessatori i quali, il piu’ delle volte, hanno messo in atto agguati.

Nel corso dell’ultimo incontro avvenuto lo scorso luglio tra l’imprenditore e la moglie del boss, la donna non ha esitato ad aggredire la vittima procurandole lesioni alla testa.