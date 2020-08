0 Facebook Bimbo di 3 anni muore in auto sotto al sole, arrestati i genitori: dormivano Cronaca 12 Agosto 2020 16:10 Di redazione 1'

Quando sono arrivati i soccorsi per il piccolo Bentley, 3 anni, non c’era più nulla da fare. Il piccolo è stato trovato senza vita nell’automobile dei suoi genitori, ucciso dal forte caldo. Il bimbo ha smesso di respirare dopo la vettura si era trasformata in una sauna mortale.

Come riportato da Il Mattino, la tragedia è accaduta nella Contea di Franklin, in Alabama negli Stati Uniti. Mamma e papà, Dakota Fowler, 20 anni, e Brandi Burks, 22, sono stati arrestati con l’accusa di omicidio colposo.

Secondo una prima ricostruzione i due non avrebbero dimenticato il figlio in auto. Quest’ultimo sarebbe uscito di casa e sarebbe salito a bordo della vettura mentre i genitori dormivano. “Non credo sia stata un’azione volontaria. Penso che la negligenza sia costata la vita al bambino. È una situazione triste e difficile per tutti“.

Ha dichiarato lo sceriffo della contea, Shannon Oliver.