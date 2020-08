0 Facebook Incidente fa strage in montagna, auto finisce nel precipizio: 5 morti, tutti giovanissimi Cronaca 12 Agosto 2020 09:27 Di redazione 2'

Drammatico incidente nella notte a Castelmagno, in alta Valle Grana, nelle Alpi Cozie meridionali della provincia di Cuneo. In prossimita’ del rifugio Maraman, lungo la strada per monte Crocette, un Land Rover Defender 130 e’ uscito di strada, per cause che sono in corso di accertamento.

Cinque le vittime accertate dai Vigili del fuoco, sul posto con Carabinieri, 118 e Soccorso alpino. Con il conducente di 24 anni sono morti altri quattro giovanissimi tra gli 11 e i 16 anni. Quattro i feriti, due in gravi condizioni, anche loro giovani.

Avevano trascorso a serata all’Alpe Chastlar, a guardar le stelle da uno dei punti piu’ panoramici dell’alta Valle Grana, nel Cuneese, le giovanissime vittime dell’incidente stradale avvenuto questa notte a Castelmagno.

Villeggianti in borgata Chiotti, i ragazzi si erano trovati in piazza e hanno deciso di trascorrere la serata insieme ad ammirare lo spettacolo del cielo stellato. Al ritorno il conducente del fuoristrada, forse per una manovra sbagliata o per una distrazione, e’ uscito di strada finendo nel precipizio.

L’incidente e’ avvenuto intorno alla mezzanotte. Terribile la scena che si sono trovati di fronte i soccorritori al loro arrivo: i ragazzi sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e le vittime sono morte sul colpo. Tra i quattro feriti, due sono gravi e sono stati trasportati con l’elicottero al Cto di Torino e all’ospedale Santa Croce di Cuneo.