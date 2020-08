0 Facebook Ucciso a colpi d’arma da fuoco nel Napoletano, confessa il killer: ammazzato per una lite Giugliano in Campania 12 Agosto 2020 09:46 Di redazione 1'

Ha ammesso di aver esploso dei colpi contro l’uomo con il quale aveva avuto una lite per motivi di viabilita’: quei proiettili avevano raggiunto la vittima, Carmine Fammiano di 41 anni, causandone la morte per dissanguamento. L’uomo, 36 anni, di cui non vengono diffuse le generalita’, e’ stato sottoposto a fermo.

Il cadavere di Fammiano era stato ritrovato nella serata del 7 agosto a Giugliano (Napoli) all’interno della sua vettura: tre proiettili lo avevano raggiunto a una gamba, e uno gli aveva reciso l’arteria femorale.

Le successive indagini della Polizia hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di identificare il responsabile del delitto, intercettato in un’area di servizio sulla A1 mentre stava rientrando nella propria abitazione di Giugliano dopo essere fuggito per alcuni giorni a Roma.

L’uomo, secondo quanto si apprende dalla procura di Napoli nord, ha ammesso davanti al pm le proprie responsabilita’.