Reggia di Caserta, cavallo crolla al suolo mentre trasporta una carrozzella e muore per il caldo
12 Agosto 2020

La denuncia, o meglio la segnalazione, è arrivata via Facebook tramite un post pubblicato da Nicola Campomorto. Una scena davvero triste e straziante. Un cavallo è morto alla Reggia di Caserta mentre trasportava una carrozzella con a bordo alcune persone.

Sconvolti i presenti, con l’animale che improvvisamente si è fermato ed è crollato al suolo per poi perdere la vita. Molto probabilmente ad averlo ucciso è stato il forte caldo. Feroce l’indignazione contro chi usa gli animali in questo modo barbaro.

Il post su Facebook –

“Reggia di Caserta, poco fa…Nonostante il caldo, i cavalli continuano a salire e scendere a pieno carico, trainando carrozzelle e trogloditi. Uno di loro oggi non ha più resistito e poco fa si è accasciato in terra. È morto. Ora verrà presto sostituito come si sostituisce un bus per turisti, era quello il suo utilizzo. Quando fate una scelta, assicuratevi di non arrecare sofferenze agli altri, animali inclusi“.