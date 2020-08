0 Facebook Carmine, crivellato di colpi dai killer: lacrime e urla dei parenti Giugliano in Campania 7 Agosto 2020 21:38 Di redazione 2'

Si sentivano a grande distanza le urla di dolore dei parenti e amici della vittima accorsi sul posto. Siamo a Giugliano, area Nord in provincia di Napoli. In via Primo Maggio si è consumato un agguato, la vittima aveva 40 anni.

Si chiamava Carmine Fammiano ed è stato trovato senza vita all’interno di un’automobile. Sul posto è arrivata la Polizia. Gli agenti hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica dei fatti.

Come riportato da Internapoli, è probabile che la vittima non sia stata uccisa dove è stata trovata. La vettura con il corpo senza vita del 40enne era nei pressi di un centro scommesse. È possibile che i killer abbiano esploso diversi colpi d’arma da fuoco e che poi Carmine sia giunto li guidando.

Gli inquirenti non escludono nessuna pista, neanche quella della rapina finita male. Carmine Fammiano lavorava per una pizzeria del posto.

