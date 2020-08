0 Facebook Coronavirus, la Protezione Civile: “Salgono di nuovo i contagi, 412 casi registrati in 24 ore” News 11 Agosto 2020 17:14 Di Sveva Scalvenzi 1'

Salgono i contagi per Coronavirus in Italia: sono 412 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, una nuova impennata rispetto al dato di ieri in cui ne erano stati registrati 259.

Bollettino Coronavirus dell’11 agosto

Complessivamente sono 251.237 le persone che hanno contratto il virus. In lieve aumento il numero delle vittime: 6 in piu’ che portano il totale a 35.215, mentre lunedi’ l’incremento era di 4. Solo 2 le regioni senza nuovi casi – Valle d’Aosta e Molise – mentre i maggiori incrementi si registrano in Sicilia(+89), Lombardia (+68) e Veneto (+65).