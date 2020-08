0 Facebook Prima l’incidente e poi la rissa, coinvolti diversi ragazzi: vacanze movimentate in Campania Cronaca 11 Agosto 2020 17:25 Di redazione 1'

Sono state coinvolte due auto. Per motivi ancora da accertare, le due vetture sono state protagoniste di un tamponamento. L’incidente è avvenuto in una delle zone più frequentate in Campania per le vacanze. Stiamo parlando della provincia di Salerno, nello specifico del Cilento.

Come riportato da Il Mattino, dopo il sinistro i ragazzi coinvolti hanno litigato. Insulti, minacce, spinte e poi una vera e propria rissa. Il tutto è avvenuto all’altezza di Marina di Camerota dove si trova la spiaggia del Troncone.