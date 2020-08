0 Facebook Tragico schianto sulla Statale Casilina: Danilo Riccio muore a 35 anni Cronaca 10 Agosto 2020 14:07 Di redazione 1'

Dramma in una mattinata d’estate. Si chiamava Danilo Riccio la vittima dell‘incidente avvenuto domenica mattina sulla Strada Statale Casilina all’altezza del km 165+700 nel comune di Presenzano.

Danilo muore a 35 anni in un incidente

Aveva 35 anni ed era originario di Cassino ma residente a Piedimonte San Germano. Secondo una prima ricostruzione, Danilo era a bordo della sua auto quando, per dinamiche che sono ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro il guardrail, finendo con la vettura in un terreno adiacente. E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il corpo dall’abitacolo, ridotto a un cumulo di macerie.

Purtroppo quando gli operatori del 118 sono intervenuti non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. Dolore e cordoglio tra le comunità di Cassino e di Piedimonte per la tragica morte di Danilo Riccio. Tanti i messaggi da parte di amici per ricordare il trentacinquenne.