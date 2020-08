0 Facebook Incidente mortale in Campania, auto si schianta contro il guardrail: 35enne perde la vita Cronaca 9 Agosto 2020 12:43 Di redazione 1'

Dramma in Campania. Ancora un incidente mortale, ancora una vittima della strada. Un uomo di 35 anni residente di Piedimonte San Germano (in provincia di Frosinone) è deceduto in seguito ad un violento sinistro.

La vittima era alla guida della sua automobile sulla Casilina. Ad un certo punto, all’altezza di Presenzano (in provincia di Caserta), il 35enne ha perso il controllo della vettura che è andata a sbattere contro il guardrail.

Come riportato da Il Mattino, sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine volti a chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto, oltre ai soccorsi, anche i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre il corpo della vittima dalle lamiere dell’auto.