Rischiano di annegare, papà-eroe si tuffa in mare e perde la vita per salvare dei bambini Cronaca 10 Agosto 2020

Un dramma accaduto in spiaggia. Una tragedia che lascia come conforto il ricordo di una persona che ha donato la sua vita per salvare quella degli altri. Lu si chiamava Alessandro Perra e ad essere ancora vivi grazie a lui sono dei bambini.

Alessandro era in spiaggia quando si è reso conto che alcuni bambini, tra cui suo figlio, erano in difficoltà tra le onde. La forte corrente del mare stava facendo annegare i piccoli. Alessandro non ci ha pensato due volte e si è tuffato in acqua.

Con lui anche altri bagnanti, solo che Alessandro ha avuto la peggio. Dopo aver messo in salvo i bambini, Alessandro è diventato lui la preda del mare agitato. Portato a riva dalle altre persone presenti, non sono valsi a nulla le dovute operazioni di soccorso.

Come riportato da Il Mattino, la vicenda è accaduta in Sardegna, nello specifico a Castiadas vicino Cagliari. La vittima era invece originaria di Selargius. Sul posto anche le forze dell’ordine che hanno avviato i normali accertamenti del caso.