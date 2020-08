0 Facebook Sorrento, operatore turistico 28enne positivo al covid: “È in quarantena” Penisola Sorrentina 10 Agosto 2020 10:33 Di redazione 2'

Ad annunciarlo è stat il Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. Una guida turistica di 28 anni è risultata positiva al coronavirus. Il Primo cittadino ci ha tenuto a ribadire che i tamponi eggettuati sulle persone frequentate dal 28enne sono risultati negativi.

Il giovane è stato messo in quarantena. Per il resto sono state attivate le normali procedure di sicurezza sanitarie previste. Si è trattata della 18esima persona positiva al covid19 nella cittadina in Costiera.

“La Asl mi ha comunicato che, a Sorrento, c’è un nuovo paziente affetto da Covid-19. Si tratta di un uomo di 28 anni, operatore turistico in un’azienda sorrentina, subito messo in quarantena presso la sua abitazione. Sia i suoi colleghi, sia i familiari sono stati sottoposti a tampone e sono risultati negativi. E’ il caso di coronavirus numero 18, nella nostra città, dall’inizio della pandemia. L’ultimo positivo era stato individuato il 25 luglio scorso: per lui, il primo tampone è risultato negativo e si è in attesa del secondo“.