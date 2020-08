0 Facebook Andrea Bocelli, concerto improvvisato in strada: niente mascherina e nessun distanziamento News 10 Agosto 2020 17:53 Di redazione 1'

Probabilmente accenderà una nuova polemica su Andrea Bocelli, il video che sta girando sui social che riprende il tenore mentre improvvisa una jam session su una delle isole delle Tremiti.

Andrea Bocelli e il concerto in strada

Il cantante si sta godendo le vacanze con la sua famiglia e proprio in una serata d’estate ha improvvisato un piccolo spettacolo per strada. Il video riprende Bocelli senza mascherina, così come il resto del pubblico. Un gruppetto di persone si è riunito senza alcun distanziamento per assistere all’esibizione del cantante che ha accompagnato le “Mulieres Garganiche”, un gruppo di musiciste donne.

Lo spettacolo improvvisato è durato pochi minuti, il tempo per riprenderlo e farlo diventare virale sui social. E’ bastato poco perché si riaccendesse la polemica su Bocelli e il Covid-19. Il cantante qualche settimana fa si era scusato pubblicamente per un intervento fatto sul Coronavirus che era apparso negazionista, nonostante lui abbia ammesso di aver contratto con la famiglia il virus.