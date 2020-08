0 Facebook Scoperti i ‘furbetti’ del Parlamento, 5 deputati hanno chiesto il bonus Inps Politica 9 Agosto 2020 16:08 Di redazione 1'

La segnalazione arriva dalla direzione centrale Antifrode, Anticorruzione e Trasparenza dell’Inpas ed è riportata oggi dal quotidiano La Repubblica. Cinque deputati hanno chiesto il bonus erogato dall’Inps per le partite iva così come previsto dai decreti del Governo.

Per il presidente della Camera, Roberto Fico, “e’ una vergogna che cinque parlamentari abbiano usufruito del bonus per le partite Iva. Questi deputati chiedano scusa e restituiscano quanto percepito. E’ una questione – continua la terza carica dello Stato su Facebook – di dignita’ e di opportunita’. Perche’, in quanto rappresentanti del popolo, abbiamo degli obblighi morali, al di la’ di quelli giuridici. E’ necessario”, conclude Fico, “ricordarlo sempre”.