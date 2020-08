0 Facebook Dramma in vacanza a Ponza, Gianmarco trovato senza vita e con una ferita alla testa Cronaca 9 Agosto 2020 16:17 Di redazione 1'

Un ragazzo di circa 25 anni è stato trovato morto in un giardino di un’abitazione privata a Ponza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, il giovane stava camminando sui terrazzamenti che portano al mare quando sarebbe scivolato.

Il giovane era in costume e non aveva con sé documenti. I carabinieri propendono al momento per l’ipotesi di incidente ma sarà l’autopsia a dare maggiori dettagli sulla vicenda. La vittima si chiama Gianmarco Pozzi. Come riportato da Il Mattino, il giovane lavorava come bodyguard.

Campione di arti marziali, Pozzi potrebbe essere deceduto anche a causa di un tentativo di rapina finito male. A dare l’allarme sono stati i vicini che l’hanno trovato steso al suolo. Il 25enne era originario di Roma.