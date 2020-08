0 Facebook Rissa e bottigliate, giovane accoltellato: è follia a Baia Domizia Cronaca 9 Agosto 2020 18:47 Di redazione 1'

Tutto ha avuto inizio da una lite. Poi sono partiti gli insulti e le minacce, finché non si è arrivati agli spintoni e quindi al primo contatto fisico. Poi è scoppiato il caos. Il tutto è diventato una vera e propria rissa che ha coinvolto due gruppi di giovani.

Calci, pugni, bottigliate e alla fine anche un giovane accoltellato. Come riportato da Edizione Caserta, la vicenda è avvenuto a Baia Domizia. I due ‘branchi’ erano in vacanza all’esterno di un bar. Ancora non p chiaro quale sia stato il motivo che abbia dato vita alla rissa.