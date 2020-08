0 Facebook Prima la lite, poi la rissa: calci e pugni tra famiglie per il parcheggio di uno scooter Cronaca 9 Agosto 2020 18:35 Di redazione 1'

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. I militari sono intervenuti per sedare la violenta lite trasformatasi presto in rissa. Una vera e propria zuffa tra due nuclei familiari. Sono volati calci e pugni, tutto per colpa di uno scooter.

O meglio per il parcheggio di un motorino. Teatro dello scontro il cortile di un palazzo sito in via XXIV Maggio a Cava dé Tirreni (in provincia di Salerno). Come riportato da Il Mattino, la lite ha più persone di cui tre hanno avuto una prognosi di 30 giorni a causa dei traumi subiti.

In sette sono stati denunciati per rissa aggravata. A dare l’allarme sono stati gli altri residenti.