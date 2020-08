0 Facebook Dramma in Campania, non controlla l’auto e precipita nel vuoto: 43enne perde la vita Cronaca 7 Agosto 2020 15:47 Di redazione 1'

L’auto è precipitata in una scarpata dopo che il conducente aveva perso il controllo. Quest’ultimo, purtroppo, ha perso la vita. L’incidente mortale è avvenuto a Olevano sul Tusciano, nei pressi di Battipaglia, in provincia di Salerno.

Come riportato da Teleclub, la vittima – A.P., 43 anni – era in via Vittorio Veneto quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della vettura. Dopo l’auto ha sbandato cadendo nel vuoto. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.

Troppo gravi le ferite riportate, nonostante il ricovero urgente presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno. Sul posto sono giunti i soccorsi, i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine.