Erano su un muretto vicino ad un noto fast food, quando all’improvviso è arrivata un’automobile a grande velocità. Giulia Moscariello, 18 anni, ha spinto l’amica Claudia Memoli (sua coetanea) evitando che la vettura la prendesse in pieno.

Invece, l’auto ha investito proprio Giulia che a causa dell’incidente è stata costretta a rinunciare ad una gamba. Infatti, la giovane per le gravi ferite è stata operata e i medici hanno dovuto amputarle l’arto. Claudia, a quel punto, ha fatto scattare una gara di solidarietà.

La giovane ha fatto scattare una raccolta fondi attraverso una piattaforma online che ha già totalizzato circa 20mila euro. L’episodio è avvenuto a Cava dè Tirreni in provincia di Salerno.

L’APPELLO –

“Ciao a tutti, sono Chiara la ragazza a sinistra della foto, mentre al mio fianco c’è Giulia, la mia migliore amica. Io e Giulia siamo rimaste coinvolte in un incidente stradale lo scorso 31 luglio. Eravamo sedute su un muretto, quando all’improvviso siamo state investite da un’auto. Giulia, seduta accanto a me, si è resa conto per prima del pericolo, e mi ha spinto salvandomi dal drammatico impatto. Io sono rimasta illesa ma la gamba sinistra di Giulia è rimasta compromessa.

I sanitari, vista la grave situazione, pur di salvare la vita di Giulia, hanno deciso per l’amputazione. Ho deciso di organizzare questa raccolta per sostenere Giulia e la sua famiglia in tutte le spese che dovranno affrontare e per assicurarle il futuro che merita senza limitazioni. Giulia ha 18 anni, ha ancora una vita davanti e sogna di fare tantissime cose, ed io voglio fare in modo che possa prendere in mano la sua vita, realizzare tutti i suoi sogni ed esprimerle gratitudine per il suo gesto “eroico”. Se potete, anche solo con un piccolo gesto o condividendo la raccolta, sosteniamo Giulia per il prosieguo del suo cammino. Sicuramente sarete in tanti e vi sarò eternamente grata“.