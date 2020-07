0 Facebook Le vacanze di Nino D’Angelo, il saluto del cantante napoletano ai suoi fan Spettacolo 23 Luglio 2020 17:55 Di redazione 1'

Il pubblico vorrebbe sapere dove sta trascorrendo le vacanze Nino D’Angelo. Il cantante napoletano ha condiviso una sua immagine sorridente mentre si trova immerso nel verde come una piscina.

Nino D’Angelo va in vacanza

La foto che potrebbe sancire l’inizio delle vacanze di Nino D’Angelo. Il cantante per ora ha condiviso solo quest’immagine, ma non ha detto dove si trova. Nello scatto indossa una polo verde, così ha fatto la battuta: “Verde in mezzo al verde…”.

Lo scatto di Nino in costume ha ricevuto moltissimi like e commenti, i fan hanno voluto augurare buone vacanze al grande maestro, complimentandosi, come sempre, per la sua musica. Ancora una volta Nino può contare sull’affetto del suo pubblico.

Il post di Nino D’Angelo