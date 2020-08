0 Facebook Follia in spiaggia, madre chiede distanziamento per il figlio malato: aggredita da due donne Cronaca 6 Agosto 2020 09:24 Di redazione 1'

Aveva solo chiesto di rispettare il distanziamento sociale, imposto tra l’altro a causa dell’emergenza Covid-19, per il figlio malato ed è stata aggredita da due signore in spiaggia. E’ accaduto sul litorale toscano, dove una donna con educazione aveva domandato ad altre due bagnanti di spostarsi un po’ per rispettare la distanza di sicurezza.

Madre aggredita per aver chiesto il distanziamento per il figlio malato

L’ha fatto perché era in spiaggia con suo figlio, che aveva da poco subito un delicato trapianto. Una domanda posta con gentilezza e garbo che, però, ha trovato dall’altra parte un muro. Le donne, secondo quanto riportato da Il Tirreno, avrebbero aggredito la madre dicendole: “Il Covid non esiste: niente distanze. Se tuo figlio è malato tienitelo in casa”.

Altri bagnanti, vedendo la signora in difficoltà, sono intervenute per aiutarla.