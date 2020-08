0 Facebook Calvi Risorta piange Donatella Del Bene, giovane madre e insegnate scomparsa Cronaca 5 Agosto 2020 13:58 Di redazione 1'

Un lutto ha colpito la comunità di Calvi Risorta, è scomparsa Donatella Del Bene, giovane madre di 49 anni e insegnante. Lottava da tempo contro un brutto male che purtroppo non le ha lasciato scampo.

Lutto per la morte di Donatella Del Bene

La triste notizia è iniziata a circolare sui vari gruppi legati al territorio e anche l’amministrazione comunale ha voluto esprimere tutto il suo cordoglio per questa terribile scomparsa: “L’Amministrazione Comunale partecipa al dolore che ha colpito la famiglia Santillo-Del Bene per la prematura perdita della carissima amica Donatella Del Bene.

Che il Signore possa donare ai familiari la forza per andare avanti”.

Ma in tanti hanno espresso parole di dolore per questa scomparsa, la cerimonia funebre si è tenuta nella giornata di martedì e in molti sono accorsi per porgere l’ultimo saluto alla giovane madre, che lascia il marito e due bambini.