Lacrime per Maria, addio alla mamma-guerriera: "Donna coraggiosa e sorridente" Cronaca 4 Agosto 2020

Villaricca in lutto. La cittadina dell’area Nord in provincia di Napoli è stata sconvolta dalla scomparsa di una giovane donna. Madre e insegnante 47enne Maria Mallardo è stata stroncata da un brutto male.

La ‘mamma-guerriera’ ha lottato fino all’ultimo secondo con il sorriso. Ricordata come una persona per bene e in gamba, Maria ha ricevuto tanti messaggi d’affetto: “Donna coraggiosa e amante della vita“.

L’intera comunità si è stretta intorno alla famiglia Mallardo: “Era una donna esemplare, coraggiosa, sempre sorridente, ha dispensato amore, fede e soprattutto ha fatto capire che dono grande sia la vita. Ha lottato tanto e in tutti i modi, ma con la consapevolezza di rincontrare Dio“.

Come riportato da Il Mattino, i funerali di Maria Mallardo si terranno oggi alle ore 16 nella chiesa San Francesco d’Assisi di Villaricca.