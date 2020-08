0 Facebook Calci e pugni in strada, prima la lite e poi la rissa: scontro tra bande di giovani in Campania Cronaca 4 Agosto 2020 17:00 Di redazione 1'

Due orde di giovanissimi, alcuni sono anche minorenni. Ragazzi che fanno parte della stessa provincia ma che sono originari di città diverse. Rivalità storiche ma che diventano giustificazione per atti violenti. E così è stato.

I due branchi, come riportato da Il Mattino, si contendono le piazze della movida. I fatti sono accaduti a Cava dè Tirreni, in provincia di Salerno. A scontrarsi, in piazza San Francesco, un gruppo di giovani del luogo con alcuni dell’agro nocerino sarnese.

Prima gli insulti, poi le minacce e infine le mani. Anzi, anche calci e pugni con uno dei ragazzi coinvolto finito a terra e rimasto vittima di un vero e proprio pestaggio.