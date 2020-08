0 Facebook Stesa a Napoli, colpi d’arma da fuoco contro i Giuliano a Forcella Cronaca 4 Agosto 2020 16:52 Di redazione 1'

Paura a Napoli. Ieri sera in pieno centro, quartiere Forcella, dei malviventi hanno dato vita all’ennesima ‘stesa‘. L’obiettivo dei ‘pistoleri’ è stata l’abitazione della cognata dell’ex boss Luigi Giuliano, ovvero la sorella della moglie Carmela Marzano.

Come riportato da Stylo24, nel raid criminale è stata coinvolta anche una bambina. Infatti i proiettili hanno sfiorato una piccola di 8 mesi che in quel momento era in casa seduta nel seggiolone. La donna ha anche un’altra figlia che era a letto.

La sorella della Marzano non ha alcun legame con la criminalità organizzata. È evidente che l’azione messa in atto dai malviventi ha scopo intimidatorio nei confronti della famiglia che decenni fa ha ‘regnato’ a Forcella.