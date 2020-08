0 Facebook Giugliano, rapina a mano armata nel bar: ladri in fuga con soldi e champagne Cronaca 3 Agosto 2020 16:47 Di redazione 1'

Sono arrivati all’improvviso. Erano in due a bordo di un grande scooter. Il volto travisato dai caschi integrali e armati di pistola. Un malvivente che faceva parte della coppia è sceso e ha fatto irruzione nel bar.

Ha minacciato le dipendenti del locale intimando loro di dargli soldi, cellulari e bottiglie di champagne. La razzia ha fruttato un bottino di oltre 3mila euro. Spaventate a morte le ragazze vittime della violenta rapina.

Come riportato da EdizioneNapoli, i fatti sono accaduti presso un bar di Giugliano in via Pozzo Nuovo. Dopo il furto i due ladri sono fuggiti via. Indagano le forze dell’ordine.