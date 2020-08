0 Facebook Padre e figlio trovati in overdose in strada: il giovane muore poco dopo in ospedale, grave il papà Cronaca 3 Agosto 2020 16:56 Di redazione 1'

Resta ricoverato all’ospedale Versilia del Lido di Camaiore l’uomo di 54 anni soccorso in strada da un’ambulanza insieme al figlio di 25 anni, che è poi deceduto. I due avrebbero assunto droghe infatti i carabinieri di Viareggio, che indagano sul caso, avrebbero trovato tracce di cocaina e cannabis.

Il 54enne, con un passato segnato dalle sostanze stupefacenti e che aveva anche scritto un libro contro il tunnel della droga, vive in Versilia e il figlio lo aveva raggiunto per qualche giorno. Se le condizioni dell’uomo lo consentiranno, verrà presto ascoltato dai carabinieri per chiarire cosa è accaduto durante la serata.

E’ stato un passante a segnalare la presenza del ragazzo a terra, soccorso da un’ambulanza, e poco dopo non lontano è stata segnalata anche la presenza del padre. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. E’ probabile che sul corpo del ragazzo venga eseguita l’autopsia, sulla quale si attende una decisione tra oggi e domani.