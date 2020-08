0 Facebook Acerra, barbiere trovato morto nel suo negozio: aveva 40 anni Acerra 3 Agosto 2020 16:46 Di redazione 1'

Un barbiere di 40 anni è stato trovato senza vita nel suo negozio ad acerra questo lunedì poco prima di pranzo. Il dramma è avvenuto in via Vittorio Veneto ad Acerra, immediato l’arrivo dei soccorsi, ma gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Barbiere di Acerra trovato morto nel suo negozio

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che si sia trattato di un gesto volontario. Pare che l’uomo, secondo quanto riportato da Edizione Napoli, sia stato ritrovato impiccato all’interno del locale. Quando gli operatori del 118 sono giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

Il quarantenne lascia una moglie e due figli. Intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. Sconvolta l’intera comunità per questa tragedia.