Tragedia a Caiazzo, Gioconda muore a 29 anni per un problema cardiaco Cronaca 2 Agosto 2020 09:49

Tragedia a Caserta. E’ morta a soli 29 anni Gioconda Salomone, a causa di un problema cardiaco. La ragazza, originaria di Caiazzo, è deceduta dopo aver lottato in un letto dell’ospedale ‘Sant’Anna e San Sebastiano’ di Caserta.

Messaggi di cordoglio degli amici

La comunità di Caiazzo, dopo aver appreso la triste notizia, si è unita al dolore della famiglia. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore hanno invaso il web. “Dirti addio è stato brutto..davvero doloroso. Non riesco a capire come sia successo proprio a te Gió..non ho parole. Sappi che ti porterò sempre nel mio ❤ anche tutti i momenti trascorsi insieme, le lunghe chiacchierate,le risate ma soprattutto la prima volta che ti ho conosciuta(O.M) 7/6/2011 R.I.P amica mia”, scrive una cara amica di Gioconda.

“…. Non ci posso pensare….non riesco a darmi una spiegazione…. Voglio solo credere che Gesù avesse bisogno di un angelo speciale…. Buon viaggio Gioconda da oggi in poi sarai l’angelo di mamma, protteggila e dalle tanta forza per affrontare questo dolore così grande “, scrive un’altra amica.

Le parole del sindaco di Caiazzo

Anche il sindaco di Caiazzo, Stefano Giaquinto, ha voluto esprimere vicinanza alla famiglia, proclamando il lutto cittadino: “A nome mio, dell’amministrazione comunale e dei caiatini, certo di interpretare lo sgomento di tutti, desidero esprimere vicinanza e solidarietà alla famiglia della giovanissima Gioconda Salomone per l’immenso dolore che sta vivendo. La morte di una giovane vita è un fatto crudele ed è sempre difficile cercare le parole giuste per descrivere ciò che si prova. Gioconda era una ragazza semplice, genuina, chi la conosceva bene dice che era una persona solare e allegra. E’ davvero molto doloroso pensare che tutti i suoi sogni rimarranno irrealizzati. A chi le ha voluto bene mancheranno il suo sorriso e la sua voglia di vivere. E’ volontà di questa Amministrazione dichiarare durante lo svolgimento dei funerali, (previsti per oggi) il lutto cittadino. Riposa in Pace Gioconda”.

L’ultimo saluto si terrà alle 11.00 nella chiesa di San Nicola de Figulis.