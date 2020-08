0 Facebook Castellammare, arrestati 4 aggressori del carabiniere Cronaca 2 Agosto 2020 10:56 Di redazione 2'

Arrestati i responsabili dell’aggressione di ieri ai danni di un carabiniere. Nel pomeriggio di ieri, a Castellammare, I Carabinieri della locale Compagnia e del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata hanno tratto in arresto 3 ragazzi, di 27, 22 e 19 anni, e uno di 17 anni, ritenuti responsabili, la scorsa notte, di aver ferocemente aggredito un Appuntato dei Carabinieri.

Due dei giovani risultano pregiudicati. I quattro sono protagonisti della rissa che il carabiniere fuori servizio, ha tentato di sedare.

La lite era scoppiata in seguito ad un incidente stradale. Dopo l’intervento del carabiniere, un gruppo di ragazzi inveisce contro l’appuntato e inizia ad aggredirlo. Prima è stato investito con uno scooter e poi colpito con pugni, caschi e addirittura un tavolino in alluminio asportato da un dehor. Il carabiniere è rimasto a terra privo di sensi.

Arrestati gli aggressori del carabiniere

Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza e alle ricostruzioni testimoniali, è stata individuata una parte del gruppo di aggressori. Il militare, che non aveva esitato ad intervenire sebbene si trovasse con la famiglia, è stato portato presso l’ospedale di Castellammare ove è tuttora trattenuto per dei traumi commotivi, non in pericolo di vita.

Oltre le botte il furto

Mentre le indagini proseguono per individuare ulteriori complici nell’aggressione, i Carabinieri hanno documentato, inoltre, il furto del borsello del militare, che, mentre lo stesso, riverso in strada, era in attesa delle cure, è stato sottratto da un 42enne pregiudicato, estraneo alle precedenti colluttazioni: riconosciuto e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso degli effetti personali del militare e conseguentemente arrestato.