0 Facebook Napoli, ambulanza presa d’assalto da una folla di extracomunitari Cronaca 1 Agosto 2020 20:08 Di Verdiana Perrotta 2'

Ambulanza del 118 presa d’assalto da una folla di extracomunitari. E’ quanto è accaduto ieri sera a Napoli. Alcuni uomini hanno accerchiato l’ambulanza del 118 mentre i medici erano impegnati ad intervenire su un giovane in stato confusionale, forse causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

Ambulanza presa d’assalto da una folla

L’autista dell’ambulanza ha tentato di proteggere i medici e il paziente ed è stato ferito. Ha riportato escoriazioni in alcune parti del corpo. La denuncia arriva dalla pagina Facebook “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che scrive quanto segue:

“Questa notte alle 3:45 viene presa d’assalto l’ambulanza 118 INDIA di incurabili da una folla di extracomunitari, il personale era intervenuto a piazza bellini per un giovane di colore con agitazione psicomotoria causata probabilmente da assunzione di sostanze stupefacenti, aggressioni verbali e materiali verso le quali i sanitari non hanno potuto fare altro che proteggere il paziente in attesa dell’equipaggio di tipo MIKE . L’autista della postazione Incurabili ha dovuto proteggere l’equipaggio del Chiatamone mentre caricava il paziente. Contusioni ed escoriazioni per l’autista di Incurabili che si fa refertare in pronto soccorso. Ancora violenza in attesa di provvedimenti da parte del governo e della Regione!”.