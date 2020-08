0 Facebook Nola, paura per il focolaio: positivo bimbo di 5 anni Cronaca 2 Agosto 2020 11:47 Di redazione 1'

Ancora un positivo al coronavirus nella zona di Nola, nel Napoletano. Questa volta ad essere stato contagiato è un bimbo di soli 5 anni. Il piccolo è tenuto sotto osservazione, per il momento sta bene.

Si espande quindi, il focolaio che si è innescato in questa zona qualche settimana fa e purtroppo ad essere colpiti sono anche i bambini. Nessuno è immune dal Covid-19, bisogna quindi fare sempre più attenzione per proteggere soprattutto le fasce più deboli della popolazione, come appunto gli anziani e i bambini.

Il focolaio si è innescato dopo il ritorno dalla Serbia di un uomo di 30, che è risultato positivo al virus. Ora l’uomo si trova ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli in terapia subintensiva con problemi respiratori. Il 30enne ha contagiato anche l’amico di Cicciano che erano andato a prenderlo in aeroporto.