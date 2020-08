0 Facebook Giulia De Lellis e Andrea Damante, l’indiscrezione inaspettata sulla rottura Spettacolo 2 Agosto 2020 12:01 Di redazione 2'

Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrerebbero essere in crisi. Un’indiscrezione trapelata nelle ultime ore, parla di una crisi tra i due.

L’indiscrezione sulla rottura

Dopo la riconciliazione avvenuta in pieno lockdown, i due sembravano essere tornati la coppia più amata di Instagram, qualcosa però dev’essere andato storto. A lanciare l’indiscrezione per prima è stata Deianira Marzano, che avrebbe raccolto la confidenza di una persona vicina alla coppia. L’influencer ha aggiunto che la separazione non è ancora ufficiale.

Silenzio da parte della coppia

Al momento da parte dei due c’è silenzio sui social e questo ha fatto sospettare gli amanti del gossip. Mancano da un po’ di giorni gli scatti che li ritraggono insieme e felici, mentre da un po’ nelle stories c’è spazio solo per i reciproci impegni professionali.

Attualmente Giulia si trova vicino alla famiglia, mentre Damante invece è volato in Sardegna, dove ieri ha trascorso una serata nel locale Just Cavalli di Porto Cervo. I fan dei “Damellis” sperano che non sia vero e che possano tornare a mostrare le loro foto insieme da innamorati.