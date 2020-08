0 Facebook Coronavirus, in Campania 10 positivi nelle ultime 24 ore Cronaca 1 Agosto 2020 17:17 Di Verdiana Perrotta 1'

COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL’UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA

Dieci positivi nel corso delle ultime 24 ore. E’ il dato aggiornato fornito dall’Unita’ di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. I tamponi del giorno sono stati 2.162. Il totale dei positivi e’ ora di 5.009 su un totale tamponi di 334.998. Non si registra nessun decesso: i morti complessivamente sono stati 435. 8 i guariti per un totale complessivo di 4.177.

L’aggiornamento nella giornata di oggi, sabato, 1 agosto. Il bollettino:

Positivi del giorno: 10

Tamponi del giorno: 2.162

Totale positivi: 5.009

Totale tamponi: 334.998

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 435

Guariti del giorno: 8

Totale guariti: 4.177

IL POST DI DE LUCA