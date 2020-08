0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi: 295 nuovi positivi e 5 decessi Cronaca 1 Agosto 2020 17:53 Di redazione 1'

I casi di positività al virus rilevati oggi sono 295 più di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute.Il saldo complessivo del casi totali dall’inizio dell’epidemia sale così a 247.832. Il 53% dei nuovi casi è stato rilevato in tre regioni (Emilia Romagna, Lombardia e Veneto), con l’Emilia Romagna sopra la Lombardia (56 a 55). Solo in Valle d’Aosta e Basilicata non si sono registrati nuovi casi.

Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229). Cinque i morti nelle ultime 24 ore (il totale è 35.146): 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana. I pazienti in terpaia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri, quelli ricoverati con sintomi 705 (undici in meno); in isolamento domiciliare sono in 11.709 (+44).