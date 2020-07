0 Facebook Napoli, dottoressa aggredita da una donna a colpi di mozzarella Cronaca 31 Luglio 2020 12:37 Di redazione 1'

Aggressione ad una dottoressa all’Ospedale del Mare a Napoli. Una donna spazientita dall’attesa ha lanciato un contenitore di mozzarelle contro un medico.

Dottoressa aggredita a colpi di mozzarella

L’episodio è avvenuto ieri sera. La donna, parente di un paziente, ha prima aggredito la dottoressa e poi ha lasciato la struttura. Il medico non ha per fortuna riportato danni. Sulla vicenda indagano i carabinieri del quartiere Ponticelli. Sono in corso accertamenti sulla vicenda.