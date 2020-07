0 Facebook Svolta sulla scomparsa di Barbara Corvi, la mamma sparita nel nulla Cronaca 30 Luglio 2020 18:10 Di redazione 2'

Riapre l’inchiesta sulla scomparsa di Barbara Corvi, la mamma amerina sparita nel nulla il 27 ottobre del 2009.

Dopo 11 anni la svolta arriva alla Spezia. I carabinieri hanno notificato l’invito per un interrogatorio ad un pentito di ’ndrangheta che vive da tempo nell’estremo levante ligure. L’uomo, per il caso Corvi, e’ indagato con l’accusa di omicidio volontario in concorso con altra persona al momento ignota.

L’indagato sarebbe un parente del marito della donna inserito fino a poco tempo fa in un programma di protezione. Della vicenda si era occupata anche la trasmissione ‘Chi l’ha Visto?’, dove all’inizio dell’anno le sorelle della donna, che all’epoca aveva 35 anni, avevano annunciato di aver chiesto alla Procura di riaprire il fascicolo archiviato. La famiglia ha sempre rifiutato di credere a un allontanamento volontario. Il marito, cresciuto in una famiglia vicina alla malavita ma da cui aveva preso le distanze, aveva parlato di una relazione extraconiugale di Barbara, con la quale viveva da “separati in casa”. Sarebbe stato l’ultimo ad averla vista, quel 27 ottobre, accompagnandola a casa. Poi il nulla. Domani l’interrogatorio davanti al pm Alberto Liguori.