Elisabetta Gregoraci, il nuovo fidanzato è l'ex di Diletta Leotta
30 Luglio 2020

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo amore. Qualche giorno fa era stata avvistata in barca con un misterioso cavaliere, spensierata e divertita. Dopo il divorzio da Flavio Briatore e la fine della relazione con Francesco Bettuzzi, sembra che i cuore della showgirl si stato rapito da Matteo Mammì.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci

Di lui non si sa molto, se non che è una personalità schiva e riservata, nipote dell’ex ministro alle telecomunicazioni Oscar Mammì e ex fidanzato di Diletta Leotta ed Anna Safroncik.

I due, come racconta “Chi”, sarebbero stati presentati da un comune amico e per ora non sono ancora apparsi insieme in pubblico. Il loro rapporto è fatto di tanti messaggini e telefonate dati gli impegni della showgirl, come conduttrice “Battiti Live”, che le consente di spostarsi poco in questo periodo.