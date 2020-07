0 Facebook Coronavirus nel Napoletano, torna da fuori e contagia due bimbe Cronaca 30 Luglio 2020 09:52 Di redazione 2'

Paura nell’Agro nolano, precisamente tra Cimitile, Cicciano e Camposano, dove è esploso un piccolo focolaio familiare di Covid-19. Un uomo rientrato dalla Serbia ha contagiato ben sei persone, tra cui due bimbe piccole. Si tratta della figlia e della nipote. E’ quindi scattato l’allarme nella scuola materna e nel campo estivo che le piccole frequentavano.

Torna dalla Serbia e contagia due bimbe

L’autorità sanitaria ha disposto lo screening di massa per tutti i frequentatori delle strutture nelle quali andavano le bibe. Sono circa un centinaio, tra bambini, educatori e personale, a doversi sottoporre a controllo. La scuola è stata chiusa per fini precauzionali e per consentire attività di sanificazione.

Il sindaco di Cicciano, Giovanni Corrado, nella giornata di ieri, ha emanato un’ordinanza con cui ha disposto l’obbligo di mascherina anche all’aperto.

IL POST DEL SINDACO

🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉🔉

Considerato che si sta sottovalutando un problema serio ancora di strettissima attualità , visto e… Pubblicato da Giovanni Corrado su Mercoledì 29 luglio 2020

Cicciano, focolaio al funerale

Proprio ieri sempre il primo cittadino del paese dell’agro nolano ha annunciato la scoperta di nuovi casi positivi e ha fatto riferimento a un funerale che si sarebbe trasformato in un mini-focolaio. Il sindaco ha chiesto a tutti coloro che hanno parteciparo al funerale di restare a casa in isolamento in via precauzionale. Oggi, giovedì 30 luglio, il sindaco farà sapere il luogo ed ora per fare i tamponi.