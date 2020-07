0 Facebook Coronavirus, il bollettino di oggi: ancora in aumento i contagi in Italia Cronaca 30 Luglio 2020 17:30 Di redazione 1'

Continuano a salire i contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumentati di 386 (ieri erano stati 289 in più) secondo i dati del ministero della Salute. Ma se i malati aumentano, una buona notizia arriva dai dati relativi ai decessi. Le vittime oggi sono 3 (ieri erano

state 6): si tratta del numero più basso dall’inizio dell’emergenza. Il totale dei morti dall’inizio della pandemia arriva a 35.132. I guariti oggi sono 765, mentre in totale è 199.796. I tamponi effettuati sono stati 61.858, oltre 5 mila più del giorno precedente.