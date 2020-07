0 Facebook Taranto, febbre alta: neonata muore all’improvviso. Indagati 9 medici News 29 Luglio 2020 14:26 Di redazione 2'

E’ giallo sulla morte di una neonata. Sarà ‘inchiesta aperta dalla magistratura a chiarire le cause del decesso, della piccola bimba nata il 15 luglio scorso e morta improvvisamente, dopo soli 10 giorni.

Taranto, morta bimba di dieci giorni

A sporgere denuncia due genitori. Il pubblico ministero ha iscritto nel registro degli indagati ben nove medici, quasi tutti dei reparti di ginecologia e neonatologia del Santissima Annunziata. Dovranno rispondere di omicidio colposo.

La neonata al momento del parto era in buone condizioni di salute, al terzo giorno di vita, però, i medici hanno segnalato febbre e valori alti della proteina C reattiva, segno di un’infiammazione presente nell’organismo della piccola. Resta quindi un vero mistero cosa sia accaduto nei 10 giorni successivi alla sua nascita.

Il pubblico ministero ha affidato a un consulente medico l’esame autoptico sul corpo della piccola. Dopo l’autopsia verranno acquisite anche le cartelle cliniche e la documentazione sanitaria relativa alla bimba.

“I medici ci dicevano che era una semplice infezione curabile con antibiotici e che dopo due o tre giorni la piccola sarebbe tornata a casa“, hanno raccontato i genitori ai carabinieri.

La piccola stava bene poi si è aggravata

La mamma, già dismessa dall’ospedale, ha potuto vederla ogni giorno per un’ora, per allattarla e tenerla in braccio. Per il restante tempo, la piccola è stata tenuta in incubatrice. Quando le condizioni della neonata sono peggiorate, i medici hanno impedito alla mamma di allattarla. Nel giro di tre ore le condizioni della piccola sono ulteriormente peggiorate, al punto che neanche una trasfusione di plasma tentata in extremis è riuscita a salvarle la vita.

Secondo i genitori, i medici hanno sottovalutato la situazione oppure non hanno riferito loro in modo chiaro quello che stava accadendo. Per i medici si è trattato di uno shock settico. Spetta ora al magistrato dovrà chiarire le responsabilità.