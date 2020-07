0 Facebook Famiglia sterminata, madre morta per overdose: figlie bloccate in auto uccise dal caldo News 29 Luglio 2020 16:09 Di redazione 1'

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta in Texas. Una giovane madre è stata trovata senza vita all’interno della sua auto in un parcheggio, la donna era andata in overdose. Morte anche le figlie, le bimbe, rimaste bloccate in auto, sono state uccise dal caldo.

Le piccole avevano 2 e 4 anni, purtroppo sono rimaste intrappolate e non c’è stato nulla da fare.La giovane madre pare che soffrisse di depressione e aveva problemi di alcol e droga, ma la famiglia credeva si fosse ripresa.

Ma con il lockdown aveva avuto una ricaduta e non si è ripresa più: “Natalie aveva avuto delle difficoltà in passato – ha spiegato un parente – ma era stata aiutata ed era una mamma fantastica. Di recente, durante la pandemia, aveva avuto una ricaduta. Siamo tutti devastati dal fatto che le ragazze abbiano dovuto assistere a una tale tragedia e soffrire loro stesse“. La madre prima di sparire aveva comunicato ad alcuni parenti che sarebbe andata ad accompagnare le figlie al teatro, ma non è stato così.