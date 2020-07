0 Facebook Paura in provincia, ladro si introduce in casa e viene sorpreso da una bambina Cronaca 29 Luglio 2020 15:47 Di redazione 1'

Arriva da un gruppo legato al territorio una denuncia di un furto avvenuto all’interno di una casa a Succivo nella giornata di domenica. Un ladro si è introdotto nell’appartamento di una famiglia e si è trovato una bambina davanti.

Paura a Succivo, ladro si introduce in una casa

La piccola ha iniziato a urlare, i genitori sono subito corsi in suo aiuto e il lato si è dato alla fuga. “Un ladro della famosa Audi A3, alle 14,30 di domenica scorsa scassinando la finestra del mio appartamento al piano terra, si è intrufolato dentro casa con mia figlia nella sua camera, mentre io e mio marito spazzavamo nella traversa attigua alla casa, in via S. Francesco d’Assisi. Quando mia figlia ha dato l’allarme, siamo corsi gridando e trovandoci faccia a faccia con il ladro munito di mascherina, che abbiamo rincorso fino all’auto dei suoi complici che lo aspettavano in via Mantova a Succivo dandosi alla fuga.

Questa la denuncia della famiglia. Numerosi i commenti sotto al post da parte di chi ha espresso tutta la propria indignazione rispetto a questa vicenda.