Dramma a Succivo, uomo di 42 anni trovato morto all'interno di casa sua News 29 Luglio 2020 16:24

Brutto risveglio a Succivo. Un uomo di 42 anni è stato trovato morto all’interno della sua abitazione. La vittima era in una cantinola, a dare l’allarme i familiari che l’hanno trovato riverso al suolo e privo di sensi.

42enne trovato morto a Succivo

Immediato l’arrivo dei soccorsi, ma quando gli operatori del 118 hanno raggiunto via Clanio, dove si trova l’abitazione, non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

La salma della vittima è stata trasportata all’ospedale San Giuliano dove è stata effettuata l’autopsia. Sconvolta l’intera comunità per quest’improvvisa scomparsa. In tanti si stanno stringendo al dolore dei familiari.