Scappa dal ristorante per non pagare il conto, 23enne si fa male e muore

Cena al ristorante finisce in tragedia. Giuliano Bergamini è deceduto per una setticemia fulminante a soli 23 anni. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giovane padre – aveva una figlia piccola – era andato a mangiare fuori con due amici in un ristorante a Villa Adriana.

Giuliano Bergamini muore a 23 anni dopo essersi ferito

Il gruppo si era divertito, godendosi una serata di cibo e relax. Al momento del conto, però, la situazione è precipitata. Pare che il gruppo si sia rifiutato di pagare, ne sarebbe nata una rissa e i titolari hanno chiamato i carabinieri. All’arrivo dei militari due ragazzi li hanno aggrediti, Giuliano, invece, era a terra stordito perché si era ferito gravemente nel tentativo di scappare. Si era tagliato la coscia provando a scavalcare un cancello.

I camerieri del ristorante l’hanno subito soccorso e il giovane è stato portato all’ospedale di Tivoli, successivamente considerata la gravità delle sue condizioni, è stato disposto il trasferimento al San Camillo. Giuliano, però, non ce l’ha fatta, è deceduto per una setticemia fulminante. Il padre, intanto, ha sporto denuncia e sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta, sulla salma della vittima è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso.