0 Facebook Maxi-rissa a Pollena Trocchia, massacrato dal branco per difendere una ragazza Cronaca 28 Luglio 2020 15:52 Di redazione 2'

Paura in piazza a Pollena Trocchia, dove ieri sera si è scatenata una maxi rissa, a quanto per futili motivi. E’ accaduto in pieno centro, in piazza Amodio, cuore della zona, e sotto gli occhi di numerosi passanti. Una giovane coppia pare stesse discutendo animatamente tra loro, quando i toni si sono particolarmente accesi. Un uomo di circa 50anni, che aveva assistito alla scena è intervenuto per difendere la giovane, scatenando la reazione dell’altro ragazzo.

Maxi-rissa in piazza a Pollena Trocchia

Il ragazzo però non ha gradito l’intromissione dell’uomo, intimandogli di ‘impicciarsi dei fatti suoi e dopo un diverbio si è passati alle mani. Alla rissa tra l’uomo ed il giovane, si sono poi aggiunti gli amici di quest’ultimo,almeno quattro o cinque, dalle testimonianze di alcune persone presenti in piazza.

L’uomo si è ritrovato vittima di un vero e proprio branco mentre lui era solo a difendersi.

Preso a calci e pugni al corpo ed al volto, dove presentava evidenti ecchimosi e lacerazioni sulle palpebre pare che nessuno dei presenti in piazza sia intervenuto per difendere l’uomo. Quslcuno ha almeno allertato i soccorsi. L’ambulanza del 118 è giunta insiee ad alcune pattuglie dei carabinieri e i ragazzi si sono dati alla fuga.

La vittima del pestaggio non ha saputo fornire elementi utili al riconoscimento dei suoi aggressori e ha rifiutato anche il ricovero per farsi medicare al pronto soccorso.