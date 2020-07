0 Facebook Uccide la compagna e si toglie la vita a Portici, prima di lanciarsi ha aperto l’addome della donna Cronaca 28 Luglio 2020 16:22 Di redazione 3'

I vicini li descrivono come ”una normale coppia, tranquilla e riservata”. Lui Giovanni Fabbrocini, 65 anni non lavorava mentre lei, la compagna Maria Adalgisa Nicolai, 59 anni, era ricercatrice al Dipartimento di Agraria dell’Universita’ degli Studi di Napoli che ha sede a Portici, centro vesuviano dove viveva la coppia. Nulla nella loro vita che avrebbe lasciato presagire il tragico epilogo.

Dopo la lite, l’ha colpita più volte all’addome con un coltello

Il sessantacinquenne, dopo una lite per le vacanze estive – lei voleva partire e lui no perché terrorizzato dal Covid-19 – ha preso un coltello e l’ha colpita più volte all’addome. Poi ha aperto il torace della donna e ha esportato alcuni organi, dopo aver terminato la furia omicida, ha aperto la finestra e si è lanciato nel vuoto. Non ha lasciato nessun biglietto, né tanto meno ci si spiega perché abbia deciso di sventrare la compagna.

Il ricordo dei vicini di casa

Increduli i vicini che non riescono a credere a quanto è accaduto. ”Una bravissima persona, cosi’ la ricordo” commenta una vicina di casa che ieri sera, appena rientrata dalle vacanze, si e’ trovata di fronte alla scena agghiacciante. A parlare anche Salvatore, il portiere dello stabile in cui viveva la coppia e dove sono in corso lavori di ristrutturazione sulle facciate esterne. ”Proprio ieri mattina lei mi ha detto che a breve sarebbe dovuta partire per andare in provincia di Potenza dai suoi familiari. Una donna brava e molto educata cosi’ come il compagno che, da quando e’ cominciata l’emergenza sanitaria Covid, se ne stava a casa” racconta a chi gli chiede che ricordo avesse di entrambi. ‘ ‘Due ottime persone, da molti anni vivevano insieme. Lui a volte si recava dalla madre a mangiare qui a Portici e amava ascoltare la musica in casa. Lei la ricordo come una donna stupenda”.

Ieri sera il portiere, udite le urla, si e’ precipitato giu’ per vedere cosa fosse accaduto. ”Lui a terra sul selciato mentre lei, una volta suonato il campanello di casa, non rispondeva. E allora abbiamo immaginato che fosse accaduto qualcosa di molto grave”. Sul posto, oltre ai soccorsi del 118, sono giunti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che sono riusciti ad entrare nell’appartamento della coppia trovando la donna a terra e molto sangue. Anche Flaviano, titolare di un negozio di videogiochi a pochi metri dal condominio, e’ stato tra i primi a giungere sul posto. ”Lei passava tutti i giorni accanto al negozio” racconta ”In passato ha fatto anche qualche acquisto qui”.